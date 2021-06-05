半導體測試大廠京元電子苗栗竹南廠爆發移工群聚感染，並於昨（4日）宣布停工48小時全面消毒，由於其業務範圍涵蓋甚廣，恐怕將影響到其他科技產業，財經網紅胡采蘋表示，京元電是各大半導體廠都在用的量產測試廠，若疫情不幸擴大，台灣經濟會嚴重受創，全球科技業也將停擺，因此「台灣一定要守住」。

京元電子爆移工染疫確診，並進一步擴大至群聚感染，截至4日已有77人確診，京元電昨日召開緊急會議，宣布自4日晚間7點20分起，停工48小時進行廠區消毒作業，然由於其封裝、測試業務於半導體後端製程，恐怕會影響前端製程的IC設計客戶。

財經網紅胡采蘋於臉書專頁「Emmy追劇時間」上發文表示，一名半導體業的朋友告訴她，京元電除了移工為集體宿舍外，「竹科交流道旁亦有廠房，幾家大型半導體公司也都有駐廠人員，每家公司都非常擔憂疫情擴散」。

胡采蘋指出，京元電竹南中華廠區爆大量確診病例，移工宿舍高密度人群同住，生活共食群聚也相當頻繁，且還用遊覽車運輸大量員工，若有人染疫，現行制度和作法不改變會相當難以控制；依照京元電的地理位置、營運方式和產業地位來看，若疫情沒有受到控制，「竹南很可能成竹苗地區乃至全台的新爆點，連帶整個半導體經濟都會受到衝擊」。

胡采蘋進一步解釋，京元電作為各大半導體廠都在用的量產測試廠，於竹科交流道公道五路有辦公室，且與竹科交通密切，於大型半導體公司都有駐廠人員，擴散至竹科及新竹地區的風險相當高；此外，京元電的測試業務為IC出貨不可獲缺的環節，也承接了相當大比例的業務量，「若產線出狀況卡住出貨，會掐住整個園區的產能」。

最後胡采蘋認為現在狀況真的很嚴峻，潛在風險代價非常大，現階段真的非常需要真正會的人下去看，用快速有效的措施控制疫情並設法維持產線運作，並分享當前京元電所面臨的5個狀況。

1. 確診人數持續增加中

2. 昨天說只有某樓層有事，現在別樓在測的東西也受影響了

3. 有送貨至中華廠的司機被隔離，貨現在很難過去也很難回來

4. 出現貨送到中華廠了那邊沒人接貨的情況

5. 今天開始公司已經開始管制員工對外說法，一切說明需透過官方管道

(中時新聞網)