美國聯邦參議員率團訪台，7:19抵達松山機場，外交部長吳釗燮親往接機。（圖／中時新聞網直播畫面）

美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯所率領的訪問團今天上午7時19分抵達台北，由外交部長吳釗燮親往接機，蔡英文總統隨後也將在8點30分在空軍松指部機場接見，這也是總統首次在松指部接見外賓。

美國參訪團一行由一架C-17戰略戰術運輸機、兩架C-12輕型運輸機組成，預計僅停留3小時。知情人士表示，3位議員在韓國結束行程後便在凌晨趕往機場搭機，於今日早上飛抵台北，由於聯邦參議院7日將在華府開議，因此在短暫停留後就須重返韓國，轉銜接班機回到美國。

達克沃絲為民主黨，曾是國民警衛隊黑鷹直升機飛行員，在伊拉克執行任務時失去雙腿，獲得紫心勳章，以中校退伍，曾擔任歐巴馬政府的退伍軍人事務部助理部長。蘇利文為共和黨，海軍陸戰隊退伍，曾經擔任阿拉斯加州總檢察長。昆斯也為民主黨，曾經擔任 New Castle County（新堡郡）的郡長及議會議長。

外交部說明，訪團約10人，將與我國就台美關係、區域安全交換意見，該項訪問展現美國國會跨黨派對台美關係的堅定支持。

(中時 )