雨帶襲擊南高屏 鳳山苓雅多處淹水 09:102021/06/06 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鳳山行政中心稍早淹水至小腿高。（取自臉書「鳳山人大小事」／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鳳山溪滿溢。（取自臉書「鳳山人大小事」／袁庭堯高雄傳真） 鳳山建國路三段嚴重積水。（取自臉書「鳳山人大小事」／袁庭堯高雄傳真） 高雄6日清晨大雷雨、不少民眾凌晨4點半就被「緊急警報」簡訊吵醒，鳳山區多處淹水至小腿，民眾紛紛拍照上傳臉書社團「鳳山人大小事」。市府9點也宣布豪雨應變中心提升為二級開設，相關局處也進駐水情中心。 6日清晨雨帶進入南高屏，大雷雨狂炸，鳳山、苓雅區時雨量幾乎破百毫米，達淹水一級警戒，鳯山區澄清路、光復路段洩水不及，淹水最嚴重、達1個輪胎高度。 北部1軍人 開車回高雄後發病 屏東又見陰轉陽確診 啟動6處移工篩檢站 (中時 ) #淹水 #南高屏 #鳳山 #苓雅 #時雨量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭文燦視察 北健推弱勢全額減免 南桃捐500萬 20:392021/06/07 寶島 高雄深夜自小客撞重機 騎士噴飛骨盆骨折 10:202021/06/07 社會 高雄宮廟8人群聚誦經挨罰 48萬元飛了 04:102021/06/07 地方新聞 台中清水區高北里100多戶無水可用 議長張清照如及時雨伸援手 12:262021/06/07 生活 高雄中山地下道積淤泥打滑 16輛機車連環撞釀6傷 12:582021/06/07 社會 185人確診 京元電今起降載復工 11:422021/06/07 生活 屏東縣蓮霧保險受理延長至6／30 11:132021/06/07 財經 三角貿易走私案 海關查獲300萬元私菸 14:242021/06/07 財經 中科篩檢站7日完成演練 廠商展開線上預約篩檢 19:482021/06/07 生活 時論廣場》死亡率飆高的三個可怕現象（邱淑媞） 17:532021/06/07 時論廣場 梅雨鋒面明北移 今午後山區嚴防局部性大雨 11:432021/06/07 生活 生活熱門新聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 憂南北返鄉潮再爆大規模群聚 醫：台灣現在只有兩種人 - 生活 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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