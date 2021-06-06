鳳山溪滿溢。（取自臉書「鳳山人大小事」／袁庭堯高雄傳真）

鳳山建國路三段嚴重積水。（取自臉書「鳳山人大小事」／袁庭堯高雄傳真）

高雄6日清晨大雷雨、不少民眾凌晨4點半就被「緊急警報」簡訊吵醒，鳳山區多處淹水至小腿，民眾紛紛拍照上傳臉書社團「鳳山人大小事」。市府9點也宣布豪雨應變中心提升為二級開設，相關局處也進駐水情中心。

6日清晨雨帶進入南高屏，大雷雨狂炸，鳳山、苓雅區時雨量幾乎破百毫米，達淹水一級警戒，鳯山區澄清路、光復路段洩水不及，淹水最嚴重、達1個輪胎高度。

(中時 )