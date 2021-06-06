國內上月起爆發一波新冠肺炎疫情，疫情指揮中心每日下午的疫情記者會成國人關注焦點。民眾黨立委高虹安今日表示，日前指揮中心將案例勾稽錯誤，導致婦人「被賜死」的烏龍，代表連最基本的數字校對都做不好，要如何讓國人信任？

高虹安指出，每個確診數字都是一個人，每個死亡案例背後都是一個家庭，指揮中心在採用校正回歸、改變PCR檢驗通報規則後，卻連死亡通報都可以出錯，代表管理及標準混亂。

高虹安舉例：

5月18日，新竹縣原本累計共有6名確診病例，縣府卻收到疫情指揮中心通知，確認「案1589」湖口5歲男童和「案1676」（原一度誤植為「案1672」）的芎林4歲女童，採驗結果為陰性，其實並未染疫。

5月23日，指揮中心公布數字中包括170例校正回歸個案，但公佈的其中一張校正回歸縣市分佈圖表當中，台中市在21日卻突然出現5例，台中市府緊急向中央流行疫情指揮中心查詢，才確認是指揮中心搞烏龍，台中市並無校正回歸案例，虛驚一場。

5月24日，指揮中心發布的兩張「5／1－5／23 COVID－19本土確定病例校正回歸情形」圖，其中第一張卻漏列了14、15日，導致數字兜不攏，後來才發出第二張圖表更正。

5月30日，指揮中心數據圖表出錯，誤植前日與當日校正回歸確診數，甚至 ＃連死亡人數都發生錯誤通報，讓「案4852」勾稽錯誤誤植為「4582」之外，更憑空出現一例50多歲婦人「被死亡」的烏龍。

6月2日，指揮中心公布確診數字圖卡時，通報排除數字卻還維持與前日6月1日一樣的488,696例，被發現錯誤後，才於記者會後趕緊更正數字。

6月5日，指揮中心發布的數字再度出包，將死亡人數從原本的38例修正為37例，原因是「案8586」的90歲老翁為2日已公布之個案，等於將這位往生者「二度賜死」。

高虹安說，早在5月31日就已經提醒過指揮中心要嚴肅面對，不可以再犯這種數字誤植的錯，但卻一再發生。這是否代表通報行政有問題，指揮中心應嚴厲檢討，若連基本的數字校對都做不好，如何掌握疫情趨勢？執政黨不要再自毀公信力，讓台灣人民失望。

(中時 )