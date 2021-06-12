衛福部次長石崇良日前在立法院備詢時，竟稱萬華是防疫破口。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目中指出，石崇良緊咬萬華，就是為了掩護3+11的問題和衛福部長陳時中，而陳時中則是為了掩護關說的利益團體，他更指出，想要擔任中正、萬華選區下一屆立委的人，就站出來還萬華一個公道，而節目主持人劉寶傑也對民進黨政府甩鍋萬華的舉動感到非常憤怒。

吳子嘉11日在政論節目《關鍵時刻》中表示，石崇良他咬死萬華的原因是什麼？因為萬華往上提升一級，就變成高虹安那個問題，就是3+11，我們境外導入就是從3+11開始，從3+11到有人去萬華消費，才造成大爆發，而罪魁禍首，就是桃園這個飯店(諾富特)，就是華航工會，華航工會找了桃園市市長、立法委員范雲，對陳時中施壓。

這時劉寶傑也忍不住直言，「今天民進黨全黨甩鍋，民進黨你完全不想負責任，民進黨你今天把所有的責任都丟給萬華，萬華人欠你什麼，萬華人欠你民進黨嗎？你今天丟了一個跟萬華完全沒有關係的林昶佐，我們萬華人要投林昶佐嗎？不是 我們萬華人是要投蔡英文，支持蔡英文，要投給一個跟萬華沒關係的林昶佐，結果你這樣子背叛我們」。

吳子嘉指出，所以這個事情的源頭很簡單，就是陳時中去開放了一個不應該開放的3+11政策，然後病毒侵入萬華，萬華在台灣有幾百年歷史了，這時氣憤難平的劉寶傑打斷吳子嘉，「他這樣很可惡，今天講破口是萬華，難道要換華陷入萬劫不復嗎？」

吳子嘉也說，為什麼萬華今年變破口？去年為什麼不是破口？前年為什麼不是破口？他要掩護他的長官，他要掩護陳時中，陳時中要掩護後面關說的利益團體，這整個是食物鏈，這些人全都在騙。劉寶傑感嘆，「所以萬華可以犧牲？那些人不能犧牲？為了保護那些人就犧牲萬華？」

吳子嘉認為，甩鍋給萬華之後，他就咬死不放，但只要有國民黨、監察委員去調查或訴訟，這些人就要就坐牢了，而他請林昶佐下一屆就不要做了，想當下一屆立委的人就站出來還萬華公道。