國民黨發起20輛遊覽車「挺醫護、要疫苗」活動，參與的遊覽車6日中午一字排開，未鳴按喇叭，安靜地往總統府前進，表達人民的訴求。(黃世麒攝)

外傳國民黨要發起20輛遊覽車環島「挺醫護、要疫苗」的活動，民進黨發言人謝佩芬今天痛批，國民黨一系列的政治操作，不只造成遊覽車業者困擾，更徒增各地民眾擔憂，「難道江啟臣主席還在想著選舉？把防疫當作選舉造勢的工具嗎？」

謝佩芬表示，國內疫情嚴峻，中央與各地方縣市政府正忙著防疫的時候，國民黨先是號召民眾以按喇叭、敲玻璃、打鍋碗瓢盆的方式進行抗議，遭到醫護人員批評對防疫毫無幫助，現在又想要發起20輛遊覽車環島，無視群聚和染疫風險。

她說，儘管國民黨一連串脫序行徑，遭到醫護人員與社會大眾反彈和撻伐，國民黨仍不知檢討，繼續無視防疫進行政治操作，也難怪聯電榮譽董事長曹興誠會看不下去，批評國民黨「唯恐台灣不亂」、「品行可謂墮落不堪」。

她奉勸國民黨要以蒼生為念，停止不必要的政治活動，不要只為政治鬥爭，而造成防疫破口，增加醫護警消人員的困擾與負擔。

謝佩芬強調，指揮中心再三強調「減少移動」是最好的防疫方法之一，國民黨硬是要反其道而行，完全在扯防疫後腿，再次呼籲國民黨，少一點政治操作，多一點同理心，只有中央地方不分朝野共同努力，以及全國人民團結一心，才能克服這次疫情的挑戰。

(中時 )