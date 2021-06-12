端午連假首日，高速公路局祭出「最嚴管制」，不只返鄉民眾，連物流、通勤者都塞在匝道口，引發民眾抱怨連連。台北市長柯文哲說，這明顯決定政策時，沒考慮好配套措施，但人算不如天算，他認為在政治上別做太多管制為佳，訴諸人民自動自發比較有效。

柯文哲表示，政府一方面把台鐵、高鐵票拿掉，許多返家的人就自行開車，但又不限制高乘載管制，導致很多人一人開一台車。高公局為了維持高速公路暢通，只好在匝道擋人，結果建國南北路就塞住了，故事就是這樣，像這種就是在決定政策時沒想好配套措施。

「人算不如天算。」柯說，在政治上別做太多管制，訴諸人民自主自發會更有效，是他擔任市長6年多的經驗。例如，台北市防疫成功的地方，就是不強制、用呼籲代替，只有市場因太難管才會寄出分流措施，建議在台灣成為先進國家前，可以多思考政治到底要如何運作。

另外，由於確診死亡個案中，外界關心北市是否會舉行聯合公祭與募款。柯則認為，疫情期間不允許舉辦公祭，大部分是用家祭和網路公祭來進行，因此個案救濟還是循正常管道，不需要為這種事搞名目，就用台北市政府社會救濟來處理。