本土疫情延燒，新北市長侯友宜17日宣布，凡設籍新北市染疫新冠肺炎死亡患者，將每人發放10萬元慰問金，遭台北市長柯文哲酸，以後流感、腸病毒、水痘、皰疹要不要發慰問金？質疑慰問金做法要一致；新北市府回應，新北10萬元慰問金是運用「防疫基金」撥款。資深媒體人韋安點出柯侯最大差異，就是「錢為輕，人性為重」。

韋安17日在臉書貼文指出，柯文哲、侯友宜兩位市長，用各自專長和方法，一個月壓制住雙北疫情風暴，都值得肯定。柯P防疫當前，不忘政治，但這也無法避免，天天嘴炮四射，有他的不得已。侯友宜則是「人命關天，政治為輕」，救人為先，小心遠離政治攻防。

韋安認為，侯友宜到火葬場，為染疫而亡者最後孤單旅程送行，鐵漢含淚掩不住悲情，為即使拚命但無法保護好市民而自責。區區10萬慰問金，由公益善款專款專用而出，民眾捐款時就指定用在防疫基金。這只是給不幸染疫亡者的家庭，一點點來自社會的關懷和慰藉，讓人與人有善良和人性的微弱鏈接，這有什麼不對？

韋安接著指出，柯P雖然辛勞，打了如同「世界大戰」般的抗疫之戰，不過他又何必對人性如此冷漠？柯P就差這一點點，實在為他惋惜啊。

韋安點出，政治人物除了能力和經驗，除了追逐聲量和民調之外，其實性格和「人性」，才能給民眾最深遠的印象和意義，因此「錢為輕，人性為重」，就是柯、侯之間最大的差異。

網友回應說，「狂放神醫、沉穩神探。」、「也許急診室待久了，看淡生死，柯才表現出一副冷漠的樣子，缺乏同理心。」、「都比不作為的好嗎？」