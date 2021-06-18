台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

疫情暫時趨緩，民眾殷殷期盼28日解除全國三級警戒，台北市長柯文哲18日透露，他心裡有最先解除管制的場所，就是美術館，因「不張口吃飯、不脫口罩」，電影院也可以，就是不要張口吃爆米花。

柯文哲表示，像內湖區這周沒有新增案例，但也是圍繞汐止、南港等地，若對單一地方的管制做降級，仍會涉及整個台灣，如台灣不同縣市有不同級別管制，這樣說不通、不容易。

柯說，問他心裡有沒有最想解除哪個地方管制？當然有，不吃飯張口的地方、不脫口罩的地方最優先，美術館就是，電影院也可，就是不要吃爆米花。