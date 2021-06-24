淡水及三芝海岸線的夕陽美景，總是吸引北台灣民眾外出旅遊休憩，自新冠肺炎疫情全國進入三級警戒以後，新北市所有觀光風景區均關閉管制，近日疫情有趨緩改善的跡象，不少在家防疫悶壞的民眾紛紛外出，淡水警分局持續針對淡水、三芝區的觀光景點及海岸線加強巡查及勸導，避免人潮聚集形成防疫破口。

本土新冠肺炎確診病例已數日控制在200名以下，疫情有顯著緩解，但仍未達解封標準，中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒維持至7月12日，上周末北海岸及東北角遊客明顯增加，尤其近傍晚時分，淡水及三芝區河岸與海邊，看夕陽及觀海民眾有增多，為避免人潮群聚產生防疫破口，使得降溫的疫情失控，淡水警分局派員針對淡水金色水岸、漁人碼頭、濱海腳踏車步道、洲子灣及三芝淺水灣、風芝門等海岸線加強巡查及勸導，若發現民眾未戴口罩或群聚等違反防疫規定將依法告發取締。

淡水警分局呼籲，三級警戒持續至7月12日，疫情雖有稍微趨緩，但仍不可掉以輕心，民眾應減少非必要外出，外出時戴口罩及保持社交距離，面對疫情「同島一命」，一起努力做好防疫工作，別讓病毒有機可趁。