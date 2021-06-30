苗栗大湖是草莓之鄉，因多屬山坡地形，所以當地農戶都會準備抽水馬達抽取溪水澆灌農作，抽水馬達成為當地居民家中重要器具，日前，有1家農戶一夕間就被偷走4台抽水馬達，被害人急得跳腳，轄區大湖警分局接獲被害人報案後，循線查訪農機具行，結果在卓蘭一家機具行內找回失竊抽水馬達，將依法傳喚沈姓男子到案接受調查。

6月26日大湖警分局接獲民眾報案表示，家中灌溉使用的4台抽水馬達一夕遭竊，分局長廖志明獲報隨以重大刑案處置，率領偵查隊長林文元及派出所員警到場勘查，發現遭竊的抽水馬達分別設在接近水源地的偏僻山上菜園旁，人煙罕至，經調閱附近監視器，並未發現可疑線索下，於是針對轄內卓蘭及大湖地區農機具行、舊貨業擴大查訪。

受理報案3個小時後，警方獲報卓蘭鎮某機具行發現4部抽水機與失竊型號相同，警方趕往清查，得悉是一名沈姓男子於6月18日下午送至該店維修。警方經通知被害人前往指認確為失竊抽水馬達無誤後，已發出傳喚通知書傳喚沈某到案接受調查。