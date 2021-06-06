1名網友日前透過外送點了炒麵，過程中他以為夾起1個蔥段並放入口中，沒想到隨之而來的是一陣令人作嘔的「香菸味」，他事後仔細一看竟是抽完的菸蒂，痛批「防疫期間吃到真的怕怕的」；而網友也紛紛怒罵太誇張，希望原PO公布店家，留言說「不敢想像廚師邊炒邊抽菸的畫面」、「真的太噁心」。

1名網友在Dcard上發文表示，他日前用外送平台點了某間餐廳的炒麵，因為他一邊吃著餐點，一點玩手機遊戲，並沒有盯著碗中的食物，只是輕輕掃過1眼，沒想到他吃到一半夾起1個貌似「蔥段」的物體放入口中，一口咬下後舌尖竟感受「濃濃的煙味」，原PO形容「帶有菸味的湯汁直衝腦門」，他當下馬上衝出房間狂漱口。

網友事後回去看他剛剛吐出的殘渣，竟然發現一個已經抽完的「菸蒂」，讓他氣得直呼「能在菜裡面吃到菸真的很扯，還是已經抽完的菸，防疫期間吃到真的怕怕的」；許多網友也留言痛批「超誇張，原po要不要提示是哪一家」、「我會吐」、「太噁心，這種事情難道賠錢就夠了嗎」、「我之前吃蚵仔煎也吃到煙蒂」、「想像的到廚師邊炒變抽菸的畫面，然後菸灰不小心掉在鍋子內的畫面」。

外送食物出現異物的事件近年來頻傳，多半原因仍為店家疏忽，像是曾有網友在餐盒中發現圖釘，還有國外的網友在餐點內發現假牙，都讓網友相當氣憤。

(中時新聞網)