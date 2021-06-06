和平警分局長吳燕山慰問轄區低收入戶張男一家五口，致贈愛心紅包、肉粽及各類民生物資。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

疫情延燒打亂民眾生活步調，但關懷弱勢腳步卻沒有停歇，台中市和平警分局長吳燕山於端午節前夕，偕同和平派出所長陳彥霖，慰問轄區低收入戶張男一家五口，除致贈愛心紅包、肉粽及各類民生物資，更宣導勤洗手、戴口罩等防疫觀念，讓張家感受到滿滿的溫暖。

66歲張男與兄嫂及其兒女一家住於和平區與南投縣交界山區，地處偏遠且交通不便，加上嫂嫂、姪子及姪女分別領有身心障礙卡，醫療負擔十分沉重，平日靠種植檸檬與低收入戶補助維生，生活十分不易。

分局長吳燕山視民如親，特別於端午節前夕，偕和平派出所所長陳彥霖前往慰問，除致贈紅包及肉粽，也準備奶油酥餅及麵條等民生物資，期盼藉此拋磚引玉，幫助弱勢家庭。

目前為防疫期間，吳燕山也特別提醒張男全家勤洗手、口罩戴好戴滿、避免非必要的外出，不傳未經證實的訊息。

吳燕山表示，警察除專注於治安及交安工作外，也積極藉由家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭，並指導、協助向相關單位申請各類補助，展現警察鐵漢柔情的一面。另呼籲民眾應齊心抗疫，遵守政府各項防疫措施，嚴防疫情擴散，才能確保市民安居樂業的生活環境。

(中時 )