大甲分局結合警友站力量，致贈急難救助金，協助王姓男子度過難關。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

疫情三級警戒持續延長至6月28日，台中大甲王姓男子平時經營室內裝潢修繕工作，遇到疫情搗亂工作量與收入驟降，頓失生活陷入困境，面對即將到來的端午佳節，又逢母親因病過逝，雙重打擊讓王男一度支撐不下去。大甲分局獲悉後，結合警友站力量，捐贈8萬元善款，協助王男度過難關。

大甲派出所所長謝慶家平日深耕轄區，得知王民困境後，立即報告分局長李建興，並主動聯繫大甲派出所警友站、外埔分駐所警友站，希望藉由各界力量能幫助解王民燃眉之急，以渡過困境。

大甲警友副站長王世清、外埔警友站長謝東達獲悉後，發揮人飢已飢、人溺已溺的精神，代表警友站等善心人士，與分局長李建興、大甲派出所長謝慶家、外埔分駐所長紀適華等共同向王姓男子及家屬致哀表達慰問，並致贈急難救助金，協助渡過難關。

大甲分局長李建興表示，社會角落仍有許多弱勢民眾、獨居老人或遇有急難需要幫助者，疫情嚴峻期間，警方除持續執行政府防疫措施，也主動發掘及關懷弱勢族群，希望藉此善行發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落。