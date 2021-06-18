雲林縣今天傳出第3、第4例85歲以上長輩施打完疫苗後過世的案例，縣長張麗善下午趕往喪家慰問了解，張麗善表示，和AZ疫苗的關聯性有待專家釐清，縣府無法做判斷，但會全力協助家屬爭取該有的權益。

第3位過世的老人家是元長鄉一名老婦人，15日她在醫療機構接種疫苗，隔天（16日）在同一家醫療機構洗腎時，人工血管阻塞不通，等待手術時昏迷過世。

第4位過世的是崙背鄉一名罹患癌症的85歲阿公，其頸部有做放射治療，他和老伴15日在孫子陪同下到快打站接種疫苗，16日突然咳血後死亡。

縣長張麗善由社會處長林文志、衛生局長曾春美陪同，前往元長鄉、崙背鄉兩位長者的靈堂致哀與關心慰問。

張麗善表示，元長鄉的個案是在15日施打疫苗、16日洗腎，人工血管阻塞無法洗腎導致死亡，但她不清楚死因和AZ疫苗是否有直接關連性，除了慰問家屬，也告訴家屬有關申訴管道和尋求權救濟的管道，縣府也會全力協助。

張麗善說，崙背的案例是在17日晚間，消防局獲報出動救護車載患者就醫，後來也不治，距離15日的施打疫苗已有48小時，她來關心了解情況，縣府無法做死因的判斷，但會幫助家屬爭取應該有的權益。

崙背鄉亡者的遺孀說，她打完覺得骨頭會痛，後來有改善；亡者的孫子則懊惱帶阿公去打疫苗，縣議員李明哲安慰家屬，家人都是為了保障長輩的健康而做，不要過於自責。

張麗善今日未立即發放20萬元慰問金給兩位亡者家屬，她表示，以在施打疫苗後24小時內就醫、3日內過世為發放原則。