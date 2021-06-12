台中市公布目前規劃的一到六類分配接種的劑量。（台中市政府提供）

台中市政府規劃讓85歲長者優先接種，比照投票方式由鄰里長發通知，持雙證件接種。（台中市政府提供）

日本捐贈台灣140萬劑AZ疫苗，中央陸續配發到地方，台中市11日晚間也收到7萬劑，台中市長盧秀燕表示，目前中央規劃1到3類已造冊還未接種者接種，另，開放85歲以上長者接種，市府也比照投票，由里辦公室發注射通知書，請長輩帶身份證、健保卡雙證件到全市64處快打站接種。

盧秀燕在中市流行疫情指揮中心指出，中央配發7萬劑AZ疫苗，但很多長者都很關心要怎麼可以接種到疫苗，依照中央指示，這次開放到前6類接種，她強調，台中的一二三類人員加起來，光是造冊大概有近2萬8千人，至於75歲歲以上的長者，台中市超過13萬人，依中央規劃首波先分配到27％來計算，大概可打到3萬6千劑左右，而85歲以上的長者，約3萬6千人左右，因而這波規劃先開放85歲以上的長者施打。

她也強調，請長者不用擔心，現在規劃比照投票，由里長造冊發放注射通知書，讓長者們可以知道什麼時候到那接種，屆時只要帶著健保卡、雙證件到台中市64處快打站或醫療院所接種。