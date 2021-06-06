美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）即將出訪瓜地馬拉和墨西哥，當地遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創，又有最多無證移民尋求入境美國，賀錦麗出訪時將傳達希望的訊息。

法新社報導，賀錦麗將首次以總統拜登副手身分至海外進行訪問，聚焦解決當地大批民眾外移的根本原因，處理白宮最棘手的問題之一。

賀錦麗3月接獲拜登指派以外交手段來解決邊境危機，她當時說：「我們必須給民眾一個希望，一個援助馬上就到的希望，一個他們繼續留下、事情將有所轉機的希望。」

賀錦麗預計今天飛往瓜地馬拉，明天會見瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），隨後轉赴墨西哥並於8日會見墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。

副總統團隊表示，賀錦麗同時計劃會見社區、勞工和企業的領袖。賀錦麗也說，她希望針對貪腐、犯罪、暴力展開「坦率真誠的討論」。

美墨邊境的無證旅客人數，其中包括無人陪同的未成年人，今年4月創下15年新高，攔截了近18萬人，其中逾8成來自墨西哥或俗稱北方三角（Northern Triangle）的瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多。

美國捐贈COVID-19疫苗事宜，預計也會成為討論事項。

賀錦麗3日與瓜地馬拉和墨西哥總統通話時已提及此事，拜登隨即宣布首批600萬劑疫苗將透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）配發給中美洲和加勒比海地區，另還將直接寄送一批給墨西哥等夥伴國家。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100606

(中央社)