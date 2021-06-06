中央流行疫情指揮中心今（6）日記者會圖卡。（指揮中心提供）

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日記者會中，有媒體以及網友注意到陳時中未提到死亡人數，被網友怒轟「這到底是跟哪個國家學習的阿」、「好像那些人不存在一樣」、「良心被狗咬走了」、「民進黨到底還要讓多少台灣人死」、「有夠噁」！

中央流行疫情指揮中心今（6）公布新增335例本土COVID-19個案，另有8例校正回歸個案，總計343例。陳時中說，明起不再公布校正回歸個案。而苗栗確診75人，超越台北，僅次於新北160人，淪為重災區。

指揮中心表示，今日新增之335例本土病例，為189例男性、146例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月24日至6月5日。另校正回歸個案8例中，為3例男性、5例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於6月1日至6月2日。

不過有媒體以及網友注意到，陳時中今天並未提到死亡人數36例，圖卡亦未標示死亡人數。對此，網友在PTT上砲轟，「這到底是跟哪個國家學習的阿」、「好像那些人不存在一樣」、「良心被狗咬走了」、「連3+11的會議都沒記錄了，沒報死亡人數剛好而已啊，要多體諒好嗎！」、「蓋牌不玩惹 免得名調又下降」、「通通發新聞稿就好啦，開啥記者會」、「以為不提就沒事」、「民進黨到底還要讓多少台灣人死」、「有夠噁」！

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(中時新聞網)