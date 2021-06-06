公股首例，合庫金整個金控集團旗下近萬名員工將由公司投保防疫及疫苗雙險。合庫繼提出優於勞基法、且排除所有其他事假與病假的14天有薪防疫照顧假之後，在泛公股體系再開創舉，合庫金對此指出，董座雷仲達已指示為整個集團9,000多名員工的防疫險及疫苗險的投保費用將由公司埋單，要為合庫旗下所有的員工在疫情期間建立最完整的防護網。

同時，配合金管會同意產險公會所提「疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險開放以集體投保方式辦理」的暫行措施，合庫將率先以「員工造冊」方式投保，避免員工「逐筆親簽」要保文件的接觸風險。對此合庫指出，除了表達在疫情期間公司對員工的關懷及盡可能提供防疫福利之外，防疫措施更完備，也能讓客戶更為安心上門洽辦業務。

合庫金集團先前已實施了14天有薪防疫照顧假、有薪疫苗接種假、接種疫苗全額補助及篩檢補助等多項在疫情期間維護員工福利權益的措施，如今其9,000多位全體員工都將獲公司為員工投保防疫及疫苗接種雙險，對此合庫已在4日的常董會上通過相關決議。

合庫董座雷仲達不只為員工投保防疫險，連同疫苗險也一併投保，等於鼓勵員工放心接種疫苗，合庫認為，這可說提前響應政府接下來要推動的「全民接種形成集體免疫」，由公司為員工先行預作布署，而在投保雙險之後，員工的保險給付內容將包含住院日額保險金（負壓隔離病房或加護病房醫療保險金）、關懷保險金（確診）、隔離費用保險金，以及COVID-19疫苗接種後14日內發生接種不良事件的相關保障。

(工商 )