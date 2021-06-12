又到了鳳凰花開、驪歌響起的畢業季節，受到近來新冠肺炎疫情持續升溫的衝擊，有高達近8成的應屆畢業生認為今（110）年的職缺變少，就業難度提高了，甚至基本薪資也連帶被影響「擔心會比去（109）年還要少……」。日前勞動部公布最新調查，國內27個學門的大專畢業生（包括碩、博士在內）於各行業的平均月薪「確實『薪情』差很大！」此外，針對畢業生擔心的就業困難問題，勞動部另提供免費資源多管齊下，協助畢業生順利進入職場；本周小花平台將帶領讀者一起了解即將步入職場社會新鮮人的就業大小事，同時基於專業保險角度提出建議：「重保障、輕儲蓄、先定期後終身」，尤其一定要趁早養成理財的好習慣，那麼，想要達到財富自由絕對不是夢！

新鮮人「薪情」差很大 最高與最低月薪相差近2萬元

根據勞動部在「薪資行情及大專生就業導航」網站上公布去年10月底統計，國內27個學門的大專畢業生（包括碩、博士在內）於各行業的平均月薪，其中以「物理、化學及地球科學學門」畢業生最高達新台幣50,213元，其次是「工程及工程業學門」的46,538元，再者則是「醫藥衛生學門」的45,634元。

在了解完平均月薪前3高的學門後，再來看看倒數前3名的學門，依序為「餐旅及民生服務學門」的31,163元、「安全服務學門」的31,368元及「藝術學門」的31,847元；如果將最高薪的「物理、化學及地球科學學門」與最低薪的「餐旅及民生服務學門」相比，兩者之間的平均月薪相差了近20,000元，不可謂之不多。

此外，勞動部也根據行業別整理出平均月薪，其中「金融及保險業」以47,361元高居最賺錢的行業，而最後一名則是「住宿及餐飲業」的30,299元，兩者之間相差了17,062元。

這樣看來，各行業確實「薪情」差很大，也無怪乎有不少應屆畢業生擔憂薪資可能縮水，甚至要面對找不到工作的窘境……；對此，日前勞動部推出「Youth職涯－台灣就業通」線上諮詢平台（https://coach.taiwanjobs.gov.tw/wdaecPublic/），凡是年滿18至29歲的青年，只要到該網站註冊並登入，即可與專業顧問進行一對一即時諮詢，一起探討有關探索職涯目標、履歷自傳診斷、提升面試技巧、了解產業趨勢、強化職場生存等，「只需拿起手機即可操作、一指搞定！」