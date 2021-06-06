新冠肺炎COVID-19持續在世界各地奪去生命，並感染數百萬人，儘管已有幾種疫苗問世，並且在預防效果上得到證明，但是那些被感染患者有沒有更好的藥物？好消息是，科學家找到一種尋找新冠特效藥的好方法，並且依據這個方法，又找到2個有效的藥物。

醫療新聞(Medical x Press)報導，新冠胺炎相當難纏，它變種的太快也太多，這使得疫苗並非 100% 有效，也就顯示出，我們現在比以往任何時候，都更需要有效的抗病毒療法，如果說疫苗是防禦新冠肺炎的「盾牌」，那抗病毒藥物就是反擊新冠肺炎的「長槍」了。

鑑於這種需求，日本、美國和英國的跨國研究小組，啟動了一項「有效開發療抗病毒療法」的計畫，研究人員首先建立了一套實驗系統，用於篩選可哪些藥物有助阻止感染。該系統使用了一種稱為「 VeroE6/TMPRSS2」的細胞株，它是由日本國立傳染病研究所的武田博士在去年所開發的，是一種經過改造，被設計測試 新冠病毒(SARS-CoV-2)的良好載體，簡單的說，它是一種 新冠病毒可以攻略的「誘餌」。

為了確定藥物是否有助於對抗 新冠病毒的感染，我們只需將 VeroE6/TMPRSS2 與測試藥物混合，然後放下新冠病毒裡，假如藥物有效，那VeroE6/TMPRSS2會維持原樣，假如無效，VeroE6/TMPRSS2就會被破壞。

研究人員使用這個實驗系統，用於篩選一些已經被批准用於臨床使用的藥物，比如瑞德西韋(Remdesivir)，或是川普曾接推荐的氫氯喹，其結果也與實際效用相同：瑞德西韋有效，氫氯喹無效。

現在有一個令人興奮的結果，研究人員用這個方法，再找到2種可有效抑制新冠病毒的藥物，其一是用於治療發炎的頭孢氨芐(cepharanthine,又譯先鋒黴素Ⅳ、賜福力欣)，其二是和用於治療 HIV 感染的奈非那韋(Nelfinavir )。

頭孢氨芐雖然是一種專門對抗細菌的抗生素，理論上對病毒效果不大，然而實驗卻發現，它可以阻止病毒與細胞膜上的蛋白質結合，來抑制病毒進入細胞，像是一種把關者。至於奈非那韋，則是透過抑制病毒複製所依賴的蛋白質，來阻止病毒在細胞內復製。

無論他們的抗病毒原理如何，科學家還發現，將它們混合一起使用(俗稱雞尾酒療法)可能還能效果加成。電腦模型預測，頭孢氨芐/奈非那韋的聯合治療，可以將 SARS-CoV-2 從患者肺部的清除速度加快 4.9天。

不過，以上說的仍是實驗室裡的情況，這2支藥物組合進入醫療體系。但是這些發現能證明，頭孢菌素/奈非那韋進入臨床治療是是合理的。鑑於COVID-19大流行的持續不斷增加的死亡人數，頭孢氨芐/奈非那韋的療法，很可能在幾天後，就發展成為臨床上提供患者的救命治療選擇。

(中時新聞網)