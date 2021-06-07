【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】世界遺產「白川鄉合掌村」趁著疫情期間空前的旅遊淡季升級，今年春天與台灣新創企業「奧丁丁」合作，領先全日本導入區塊鏈旅宿管理系統「OwlNest」，使合掌造民宿管理電子化，節省人力進而加強與顧客的交流與服務品質。

超人氣旅遊景點岐阜縣白川鄉合掌村，在新冠肺炎流行之前每年約有216萬旅客造訪。然而人潮過度飽和已超越其承載力，旅客擅自進到居民的私人領域拍照、嘈雜人聲和其產生的垃圾等等，導致旅遊品質降低，對環境也造成莫大損害。

▲近年旅客的過度飽和已超越白川鄉承載力。 圖：合掌ホールディングス／來源

疫情的爆發可說讓白川鄉有機會喘一口氣，藉著疫情期間，希望能重新拉回觀光旅遊發展與維護環境品質間的平衡，以其可容納的適當遊客量繼續經營這日本最美童話村。

回歸寧靜固然讓白川鄉高興，但長年以觀光維生已成事實，餐廳、禮品店仍需遊客造訪消費。於是白川鄉向國內遊客喊話「現在正是能悠閒探索白川鄉歷史文化的最好時機」，合掌造民宿也導入了方便的線上訂房系統，提升服務品質。

▲白川鄉合掌造民宿引進多語言訂房整合系統。 圖：合掌ホールディングス／來源

白川鄉合掌造民宿引進的「OwlNest區塊鏈三合一整合型訂房系統」能切換多語言介面，並同時與「Booking.com」、「Expedia」等訂房平台通路串聯，達成與全世界旅客接軌。民宿過去訂房僅能透過電話或傳真，有了線上訂房系統，女將們得以擺脫傳統紙本訂單管理，隨時掌握房況，也能減少與不懂日文的外國旅客的溝通成本。

下一步，白川鄉合掌村將引進聲音導覽系統與地圖並整合其歷史、文化、推薦住宿的觀光導覽手冊，趁著疫情期間的旅遊淡季積極升級，相信在疫情結束之後，升級版白川鄉合掌村能夠更從容地接待來自世界各地的旅客。

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(中時新聞網)