苗栗疫情升溫，科技廠接連染疫，網通廠智邦(2345)再增10名員工確診，中央流行疫情中心苗栗前進指揮所指揮官執行長王必勝於昨(6)日前往至智邦了解防疫工作狀況，智邦在5月就已全面啟動工廠分區分流措施，因應苗栗疫情擴大，也安排全體外籍員工在6月4日、6月7日集中進行篩檢，在篩檢確認陰性後才回到廠區工作，未來也將持續進行滾動式篩檢，以降低風險，智邦現在產線全數正常運作。

智邦早於5月就已全面啟動工廠分區分流措施，也在5月底苗栗疫情擴大前，就已與醫療院所洽談安排全員篩檢作業。而第一階段的全員快篩作業將會在下週完成，其中，安排全體外籍員工在6月4日、6月7日集中進行篩檢，在篩檢確認陰性後才回復到廠工作，而在第一階段全員篩檢完成後，未來也將持續進行滾動式篩檢，以降低後續風險。

智邦外籍員工約500~600名，全數都會篩檢確定陰性才會復工，由於智邦多數產線都有導入自動化，故產線運作正常。

另外，針對外籍員工宿舍管理問題部份，智邦也將採取廠區與宿舍同步分流的作法，也就是以原本工廠分流分區管理編組，套用至外籍員工宿舍分層管理，確保從宿舍到工廠都維持一致性管理措施。

智邦強調，防疫工作的重點在於盡全力保護所有員工，因此，智邦除了依照相關政府指引規範外，也採取預防性的防疫措施，並即時進行滾動式調整，更要求內部必須隨時研判接下來可能出現的狀況，提前採取動作因應。

針對近期苗栗疫情狀況，智邦除了自身積極推動多項措施外，也希望能建議政府鼓勵企業採取更明確的防疫措施，並且加快應變速度，這不只是單一企業作為與否的問題，而是所有企業必須團結起來，為地方與產業建立一道共同抗疫防線。

(時報資訊)