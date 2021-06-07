新冠肺炎疫情大爆發，衝擊特力(2908)集團兩大事業，特力集團5月合併營收為31.3億元，年減14.3%，隨著歐美各國加速施打疫苗，特力貿易事業體將運用供應商網路滿足海外客戶需求，而台灣零售事業也將強化線上購物，以降低疫情對公司營運的影響。

受到東南亞及台灣本土新冠肺炎疫情大爆發影響，特力5月合併營收為31.3億元，年減14.3%，其中貿易營收占整體營收比重61%；零售營收占整體營收比重38%。

就兩大事業體來看，由於新冠肺炎疫情再次爆發，防疫措施趨嚴，影響出貨排程的運輸交通，5月貿易營收為19億元，較去年同期減少；累計1到5月合併營收105.3億元，較去年同期成長20.8%，顯示特力貿易出貨成長動能依舊穩健。

在台灣零售事業部分，由於台灣本土新冠肺炎疫情自5月中旬進入社區感染階段，全國防疫進入三級警戒，民眾配合防疫政策減少外出，來客數下滑，5月合併營收為11.8億元，較去年同期減少，累計前5月合併營收69.7億元，較去年同期成長2.2%。

特力今年第1季合併營業收入為115.8億元，較去年同期成長25.6%，營業毛利為29.34億元，年成長18.83%，單季合併毛利率為25.34%，年減1.46個百分點，營業淨利率為2.7%，稅後盈餘為2.78億元，年成長1.27倍，每股盈餘為0.56元。

特力表示，隨著歐美國各國加快新冠肺炎疫苗施打速度，全球經濟腳步重啟進度可望提前，特力將持續密切關注各國之後續發展且運用本公司強大的供應商網絡，以及時滿足海外客戶之強烈需求；至於台灣零售事業方面，面對疫情復燃，特力隨時掌握最新疫情資訊並且進行滾動式調整防疫措施，打造更安全完善的實體購物環境、同時也強化線上購物，推出專線諮詢個人服務及低接觸快速取貨服務以及持續提供更多元的防疫產品，滿足民眾一站式便利選購需求及協助民眾提升居家防疫之品質。

(時報資訊)