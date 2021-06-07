台股6月4日全體上市公司總市值為52兆4,602億元，較前周五（5月28日）總市值增加9,142億元，周增幅為1.77％。康和投顧本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、成衣股、貨櫃航運股、鋼鐵股、記憶體股等，預期本周指數將在16,800-17,400點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國公佈上週首次申請救濟金人數為38.5萬人，優於市場預期的39.0萬人，再度創下疫情爆發以來新低，連續第五周呈現下滑水平，就業復甦步伐持續，經濟復甦力道續強。

2.行政院加碼紓困金的相關補貼，援助遭受疫情衝擊的相關企業與員工，穩定市場面對疫情不安的情緒。

3.台灣5月製造業PMI為66.0％，仍呈現持續擴張走勢，已連續7個月維持在60.0％以上的擴張速度，顯示台灣經濟前景仍十分良好。

(工商 )