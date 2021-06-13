大陸湖北省十堰市張灣區艷湖小區13日早上6點30分發生天然氣爆炸案，事發地點為當地一大型菜市場，造成12人死亡，138人受傷，其中重傷37人。大陸國家主席習近平作出批示，要求全力搶救傷員，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，盡快查明原因、嚴肅追究責任。十堰市第一時間成立「6.13事故現場搶險救援指揮部」，進行搶救工作，各方救援力量已投入超過2000人。

習近平13日下午作出重要指示，要求全力搶救傷員，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。並強調，近期大陸多地發生生產安全事故、校園安全事件，各地區和有關部門要舉一反三、壓實責任，增強政治敏銳性，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生。

大陸國務院總理李克強表示，要求全力以赴組織搶險救援和救治受傷人員，盡最大努力減少傷亡，認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。大陸國家衛生健康委也派重症醫學、燒傷、心理等專家組成國家級醫療專家組趕赴當地指導事故緊急醫學救援。

事發後，湖北省委書記應勇第一時間作出批示，省委副書記、省長王忠林也赴現場組織救援。十堰市成立「6.13事故現場搶險救援指揮部」，指揮部由十堰市委書記胡亞波、十堰市長黃劍雄任指揮長。武警湖北總隊十堰支隊也迅速派出40名官兵趕赴現場，參加救援。

目前，十堰市各家大醫院也正在對傷員進行積極救治，當日面臨血庫告急情況，當地民眾主動排隊捐血，十堰市中心血站呼籲，民眾應錯峰捐血，勿群聚。