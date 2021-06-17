中市1女16日深夜穿越台灣大道路倒，遭車撞擊身亡。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市1女16日深夜穿越台灣大道路倒，遭車撞擊身亡。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中女詭異倒臥快車道 遭後車輾斃身亡

台中女詭異倒臥快車道 遭後車輾斃身亡

中市昨天深夜驚傳有人倒臥臺灣大道快車道，疑遭撞擊身亡。警方今天表示，該女子深夜徒步穿越道橫越臺灣大道二段，路倒在分隔島附近，許姓自小客車駕駛開車行經不慎壓後直驅離去，警方到場時，女子已無生命跡象，現場並無肇事車輛。警方調閱監視影像追查到肇事的許姓駕駛，他到案指稱，並不知撞到人，只以為是撞到路上物品，至於身亡女子警方已採集相關跡證，目前送鑑識中心追查比對身分。

臺中市消防局昨天深夜10時許接獲通報，有人倒臥臺灣大道與中興街口附近、往臺中車站方向的快車道上。消防搶救人員及警方到場，發現此人倒臥血泊，疑似遭撞擊頭顱變形，已明顯死亡。

這名短髮女子躺臥在臺灣大道靠近中興街路口附近的快車道上，身穿深黑色衣服、沒穿鞋，並未攜帶包包及證件，現場也無車輛殘骸。警方初步研判女子疑徒步穿越馬路遭往來車輛撞擊，已調閱附近監視影像比對，鎖定可疑車輛追查中。

到場處理的第一警分局公益派出所副所長何明憲表示，案發時已是深夜，臺灣大道附近人車稀少，警方初步研判女子可能是徒步經過遭到往來車輛撞擊，肇事車輛肇逃。至於，女子為何深夜徒步穿越臺灣大道及車禍發生過程，警方調閱附口監視影像進行過濾比對，鎖定相關車輛進行追查，釐清案情。

第一分局交通分隊小隊長蔡世杰指出，警方調閱監視影像發現，該女由臺灣大道二段412號側的麥當勞步行，由行人穿越道橫越至對向，但不知何故走到中央分隔島處，突然路倒在快車道上，許姓男駕駛自小客車直行而來，不慎撞擊該女。

許男到案指稱，他並不知道撞到人，以為是撞到路上的雜物，才會持續直行離去。警方表示，該名死者身分未明，已採集相關跡證，送鑑識中心比對身分。全案警方正進一步追查釐清案情。