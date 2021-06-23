台北1名女子的機車坐墊在本月18日深夜，遭1名男子持美工刀割破3道痕跡，她事後PO文公開照片，並且發現北市這16年來有名高姓男子會在深夜騎腳踏車隨機割坐墊；男子屢次登上新聞，遭逮都會稱「是社會對不起我」，但假釋後仍不斷犯案，共已破壞上百輛機車；女子調閱監視器發現兇手疑似就是高男。

該女子在臉書「信義區三兩事」中發文表示，她日前騎車到大安區，離開時發現機車椅背上出現3條又深又長的割痕，直接能看到座墊內的棉花，她調閱監視器後發現是1名中年男子在18日凌晨時看似相當熟練地拿出美工刀割坐墊，她強調自己的機車半年內已被割了3次，痛批歹徒太囂張。

台北市1名女子陳述她的機車在本月18日深夜，遭1名男子持美工到割破3道痕跡。（圖／翻攝自臉書「信義區三兩事」）

此外，該女子搜尋近年來北市機車椅墊遭割破的新聞，發現有名高姓男子自2011年就到處騎著腳踏車，破壞北市中正、大安區路邊停車格的摩托車座墊，高男在2011年曾連續割壞49個坐墊，2015年也被逮到割壞16個，直到今年仍有他的犯案事件，至今破壞事件累積達上百件，被逮時都稱自己「因為壓力太大、社會對不起我」。

據悉，該高姓男子曾擔任台北市停車管理處路邊停車收費員，並早在2005年就開始破壞機車坐墊，他當時被民眾舉發一邊開單收費，一邊拿美工刀破壞機車座墊，停管處因而將他記過解職；而原PO懷疑她的坐墊就是遭到該男所破壞；對此，大安分局敦化南路派出所所長莊清雄留言回應已有專人調閱監視器追查，希望早日抓到兇嫌、確認身分。