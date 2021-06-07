美國本土近來發生多起駭客網路攻擊事件，導致燃油、肉品供應暫時中斷，針對駭客攻擊，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨（6）日透露，不排除動用軍事選項報復。

.@GStephanopoulos: "Is it time for the administration to take a more direct approach and target the source of these attacks?"



Sec. Raimondo: "We're not taking anything off the table as we think about possible repercussions, consequences or retaliation." https://t.co/oO8yapqXTI pic.twitter.com/svPkoW8Xgm — This Week (@ThisWeekABC) June 6, 2021

美國近來發生多起駭客網攻事件，負責東岸燃油輸送的輸油管管路商「殖民管線」（Colonial Pipeline）5月上旬遭遇網路犯罪集團「黑暗面」（DarkSide）攻擊，導致長達8,851公里的輸油管線被迫關閉，東岸18個州一度進入緊急狀態。全球最大肉品供應商JBS的美國子公司5月底也遭駭客攻擊，部分支援北美和澳洲資訊科技系統的服務受到影響，導致JBS暫停美國及澳洲工廠的運作，JBS後續更被勒索，美國聯邦調查局（FBI）更定調這起攻擊事件是由和俄羅斯有關係的駭客組織所為。

針對駭客網攻層出不窮，美國總統拜登先前表示，將在16日於日內瓦舉行的峰會上與俄羅斯總統普丁對質。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國商務部長雷蒙多昨日接受「本週」（This Week）節目專訪時透露，美國不排除動用軍事選項進行報復。

她被問及美國是否應該採取更積極的作法應對網攻，她回應「美國正在評估所有選項」，「在我們考慮可能的影響、後果、報復時，我們會考慮任何選項。」

雷蒙多也被問及，如果駭客攻擊並非由政府發動，而是私人實體發動，美國是否仍會考慮軍事選項？她回應：「會考慮所有選項。」

(中時新聞網)