許珊瑋科長澄清並無外傳在大太陽底下清點的情事，且每箱處理過程也僅約30秒左右。（金門縣府提供）

中央配發金門縣1萬1200劑AZ疫苗，今天網路傳出是用一般車輛送往衛生局，且在大太陽底下開箱盤點，引發部分鄉親質疑可能出現「變質」的問題。中央疫情指揮中心澄清疫苗是使用特殊冷藏箱運輸，整個過程均維持一定冷藏溫度，強調「這是沒有問題的!」請大家放心接種。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，該局連日來忙於接種規畫，端午假期加班工作的同仁還要分心處理有關疫苗的錯誤訊息，實在是非常不恰當的事，在中央也出面澄清事實後，希望鄉親放心接種。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，在中央和地方都澄清事實後，希望鄉親放心接種。（金門縣府提供）

中央疫情指揮中心澄清疫苗是使用特殊冷藏箱運輸，整個過程均維持一定冷藏溫度，強調「這是沒有問題的!」請大家放心接種。（金門縣府提供）

該局疾病管制科長許珊瑋說明，昨天派員赴機場接收中央配發的1萬1200劑AZ疫苗，事實是使用衛生局的公務車，在機場也未拆箱清點，而是直接送達衛生局冷凍庫，因分裝成7箱的疫苗包裝箱太大，才先在庫口檢點後入庫，並無外傳在大太陽底下清點的情事，且每箱處理過程也僅約30秒左右。

許珊瑋表示，特殊冷藏包裝箱內有冰寶、保冷袋和顯示需維持攝氏2到8度的溫度監視片，以及保持零度以上的疫苗冷凍監視片，逐箱檢視結果也均符合標準。

縣衛生局今天也針對有關的假消息，火速通報縣刑警大隊協助處理，希望盡快下架相關訊息，避免再有人以訛傳訛，造成鄉親誤會影響接種意願。