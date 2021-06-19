不再管了！工業區日前進行統一接種調查造冊，遭質疑強迫員工打國產疫苗，由於紛擾不斷，經濟部工業局今天表示，已協調工業區總會暫停各工業區調查造冊，重新檢視再進行後續事宜。不過工業區總會直言，這項計劃「吃力不討好」，未來可能不再進行統一施打，由各地工業區配合縣市政府接種計畫，各自去辦理。

工業局強調，因工業區員工有集體施打疫苗需求，工業區總會想要預先調查區內廠商跟從業人員大規模施打的意願，後續才能賡續規劃場地。也如總會所說明，由於無法確定指揮中心屆時配發的疫苗種類，無法挑選疫苗種類。

至於將外籍移工強迫納入等於當白老鼠，工業局指出，因有廠商詢問其雇用的外籍移工可否一併施打，總會基於一視同仁角度，才納入外籍移工之調查，豈料此舉反而被誤解移工淪為實驗。

對於工業局說要暫停，重新檢視調整相關說明文件與調查表格。中華民國工業區廠區聯合總會表示，內部討論，好意做統一施打前置作業卻遭誤解，既然是「吃力不討好」工作，傾向不再統一施打。由各工業區自己配當地縣市接種計畫，讓地方政府節制。

為何不乾脆開放工業區員工自選疫苗？工業區總會說，假設一個工業區配發5種疫苗，大家打不同品牌，會對人力造成很大負擔，是很麻煩的事。