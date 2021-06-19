南投縣AZ疫苗接種後出現不良反應，今天又新增2起死亡案例，分別是住在國姓鄉的84歲老婦人及另名年長者，兩人都是16日當天接種疫苗，之後出現疑似心肌梗塞情況，分別於昨晚、今天中午宣告不治，南投縣至今累計3人死亡，衛生局表示目前整理資料，稍晚說明。