疑接種疫苗後不良反應 南投新增2起死亡案例 16:412021/06/19 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣接種疫苗後不良反應，又新增兩起死亡案例。(南投縣政府提供／林欣儀南投傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣AZ疫苗接種後出現不良反應，今天又新增2起死亡案例，分別是住在國姓鄉的84歲老婦人及另名年長者，兩人都是16日當天接種疫苗，之後出現疑似心肌梗塞情況，分別於昨晚、今天中午宣告不治，南投縣至今累計3人死亡，衛生局表示目前整理資料，稍晚說明。 南投打疫苗後再增3死 皆有心臟病史 已累積4人不治 桃再增4例接種疫苗後送命 全市累積9人 #接種疫苗 #不良反應 #疫苗 #南投縣 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市累積逾萬高齡者 完成接種 04:102021/06/19 地方新聞 后里養護機構 爆8人偷打疫苗 04:102021/06/19 地方新聞 台南第2例 86歲老婦打疫苗2天後心跳加快送醫不治 16:392021/06/19 生活 廣州部分病例接種國產疫苗後仍染疫 學者：突破性感染 17:472021/06/19 兩岸 接種AZ後49死 陳時中：尚未發現死因與疫苗相關 14:162021/06/19 生活 嘉義市打疫苗再添2死 67歲洗腎男接種隔天猝死 15:112021/06/19 生活 150天完成3億劑疫苗接種 美聯社：拜登面臨另一項危機 08:502021/06/19 國際 台東第2波疫苗23日開打 21日起接受預約 18:072021/06/19 生活 台中開放1.3萬鄰長打疫苗 指揮中心呼籲依規範接種 11:022021/06/19 生活 台南設專車 免費接送打疫苗 04:102021/06/19 地方新聞 陳麗玲》長輩接種疫苗 更讓子孫後悔 15:022021/06/19 生活 生活熱門新聞 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 傳美國疫苗要來 116萬劑莫德納明抵台 總統府回應了 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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