新冠肺炎疫苗近期開始大規模接種，昨日卻出現14名死亡通報事件，其中最年輕為52歲洗腎個案，接種後3天突然無呼吸心跳，等待司法相驗中。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增14例死亡不良事件通報，為7男7女，年齡介於52歲到97歲之間。

52歲的個案為洗腎患者，有肝癌、口腔癌、糖尿病、高血壓病史，接種疫苗後3天，家屬發現無呼吸心跳，救護人員到場處理，到院前無生命跡象，目前正等待司法相驗中。

至於感染新冠肺炎後死亡的個案，今日新增5例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞說，這5人都是70歲以上，其中有1人從確診到死亡只有1天，是一名女性。

羅一鈞說，該女性患有慢性腎臟病、心臟衰竭、糖尿病、高血壓，日前因為泌尿道感染引發敗血症，而送到北部醫院，一度進入加護病房治療，後來轉出。住院期間因有其他確診個案，6月19日接受採檢，隔日確診，當時已經有血氧下降，家屬決定簽署DNR，21日多重器官衰竭過世。