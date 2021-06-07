三級警戒再延長，花旗台灣宣布擴大提供對全台員工因執行業務所需的補助：包括居家辦公員工可申請上網升級補助，而需至辦公場所工作的員工則可申請計程車費補助。這是繼實施異地辦公及居家辦公、提供有薪疫苗接種假、新增員工免費諮詢管道外，更完善的員工福利與保障。

自去年疫情爆發以來，花旗台灣便採取高規格的防疫措施，持續實施異地辦公及居家辦公。目前除少部分例外及必要情況外，中後台同仁皆以居家辦公為原則，前台同仁也啟動分A／B組上班，並加強辦公場所及分行的消毒，要求同仁嚴格遵守防疫措施。

因應疫情持續嚴峻，花旗今（7）日宣佈增加員工補助。為協助同仁能有效率地工作，在這段疫情期間，因居家辦公而增加的家用網路、無線上網、寬頻、行動數據及手機通話費用，均可申請補助。而針對必須進辦公室或分行工作的員工，則提供交通補助，包括計程車費及因緊急公務所需的停車費，以降低通勤過程中可能產生的接觸風險，盡可能保護員工的安全。

花旗台灣並持續推出員工支持方案，與員工齊心抗疫，保護自己與家人。因應全國各級學校、公私立幼兒園停止到校上課延長至6月28日，若員工因學校停課需在家照顧孩童，可申請每年5.5天有薪的「家庭照顧假」，或申請「防疫照顧假」，也可運用優於勞基法之「年假」利用時間與家人相處。

(中時 )