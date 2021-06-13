宅在家防疫不無聊，國家文藝獎得主平珩日前透過網路影片分享，鼓勵觀眾在家裡，正好可趁機當藝術家，像是拿出買了很久的昂貴盤子，看看怎麼擺盤好看，或是整理居家空間，「用創新的眼光看世界，這正是藝術家的思維。」

平珩在台北市升級為三級警戒的這段期間，也待在家裡寫作，整理以往擔任藝術行政工作者的心法和對台灣表演藝術的觀察，目前寫作狀態順利，她表示，大家被迫不能演出，無法看表演，避免有接觸的機會，一定悶壞了，但可換個方式生活。

平珩表示，藝術家都是對周遭生活大小事很敏感的人，大家也可從小事做起，「這段時間可安靜地感受周圍的事情，對我們的影響。」平珩舉例，像是櫃子裡有很多沒有穿的衣服，「可以重新整理，搭配一下，之後解封可以穿，或是廚房裡買了很多漂亮的盤子，平常捨不得用，這段時間可以試試看，看怎麼使用能讓食物更好吃。」

平珩表示，藝術家平常不愛墨守成規，「用不同的方式過日常生活，找到新觀點，也許未來再進劇場看表演，一切都會變得不一樣，期待劇場相見。」