TRASH近期都待在家防疫。（華納音樂提供）

TRASH繼首波單曲〈家 Home〉引起樂迷熱烈迴響，緊接著再度推出全新單曲〈變成你〉，反映出每個人或許都曾有羨慕他人的時候，甚至想像「成為對方」；歌曲更深一層的寓意，是希望大家都能成為更好的自己，珍惜當下及身邊的一切，MV也以動畫形式呈現，整支MV就像個寓言故事般，故事主角從平凡上班族一夕成為紙醉金迷的搖滾巨星，看似一切都享受美好，最後的結局卻非他理想所願，故事引人思考。

將帶著新專輯正式回歸的TRASH，新單曲〈變成你〉鼓勵大家成為更好的自己，而不是成為心目中的別人。TRASH提到：「每個人成長過程裡一定多少都有過羨慕或嫉妒的對象，這首歌希望大家珍惜當下，做自己就好，因為自己所羨慕的人生不一定適合自己。」歌詞前段用大家的眼光去看待世俗的「美好」，去放大每個人心中膚淺的種子，後段則轉換角度與立場，被羨慕的對象，也許正在經歷大家不曾想像過的負面壓力。

〈變成你〉MV以動畫形式呈現歌曲中的概念，MV中主角原本是一個普通到沒人會多看一眼的上班族，然而他卻一直嚮往著成為舞台上發亮的搖滾巨星。直到有一天他獲得了「神奇蘑菇」，突然間他的夢想實現了，他成為萬眾矚目的巨星，更因此忘我的開始放肆地做任何他想做的事，每天沈醉在派對、聲色場所，更沈溺於金錢遊戲中，他迷失了自己。而在看似一切已經失控到無法收拾時，突然他被一名戴著面具的槍手射擊，中彈之後，一切也神奇的回到最初，他又變回了原本朝九晚五的上班族，而在另一個世界的槍手把面具揭開，卻正是主角的臉。

整支MV就像寓言故事般令人恍然大悟之餘又多了點毛骨悚然，主唱阿夜也說：「不需要照世俗的眼光過生活，做最舒服的自己是最重要的！」而最近疫情之中，TRASH也全員都待在家防疫，其中阿夜幾乎在家每天「鍛鍊」廚藝、頤原則是分享最近養了兩隻貓每天在家陪牠們、博文笑說自己都在把握時間休息、魁剛則是無聊時就拿起吉他彈唱。而他們共同的願望都是希望疫情早日和緩，希望很快的能跟所有樂迷們見面。