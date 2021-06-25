「外送師ㄟ543」平常就常分享出許多暖心故事，而此次發起的「暖心留言大賽」活動，原僅希望號召外送員來分享正能量，沒想到居然帶來了善心人士的贊助活動。（「外送師ㄟ543」提供）

台灣目前仍在三級警戒當中，外送就成為了不少民眾依賴的便利服務之一，以減少出門群聚的機會，不過外送員的工作量也同步暴增，但幸好台灣人有愛，最近也有不少外送員分享到，經常有客人或店家，利用優惠與小費為外送員加油打氣，而Facebook粉絲專頁「外送師ㄟ543」也發起「暖心留言大賽」，希望替外送員打造正能量的工作環境，卻沒想到竟有不少善人人士直接捐錢送暖。

Facebook粉絲專頁「外送師ㄟ543」平常就常分享出許多暖心故事，而此次發起的「暖心留言大賽」活動，原本僅是希望號召外送員來分享正能量，分享「外送時聽到最暖的一句話」，沒想到居然帶來了善心人士的贊助活動，粉專小編更是笑說：「這個比賽有錢啦！」

而在活動中捐錢及裝備的網友就表示，因為自己曾經也是外送員，覺得這次的活動非常有意義，因此決定捐出數千元與外送裝備，希望拋磚引玉能有更多人參加；而面對突如其來的贊助，「外送師ㄟ543」也表示這剛好應證比賽貼文「我們一直相信，保持正能量，就會有好事發生。」。該貼文也被分享到其他的Facebook社團，網友直呼「謝謝你發起這活動」、「疫情跑外送很辛苦吼，加油」、「我都用小費代替感謝」，也有網友表示，自己是做餐飲的，經常用飲料慰勞辛苦的外送員，希望在這疫情中能為仍在外奔波的外送員，送上一點溫暖。