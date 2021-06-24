韓國人氣漫畫《女神降臨》紅遍全球，之後更被翻拍成真人版電視劇，收視亮眼外，原作漫畫家Yaongyi真面目也跟著曝光，她居然跟漫畫女主角一樣漂亮還擁有魔鬼身材；Yaongyi曾透露自己的小蠻腰只有22吋，因此遭酸民質疑靠整形抽脂，近日她氣得在IG用影片反擊，以零疤痕真實狀態狠打臉。

《女神降臨》從漫畫到電視劇都引起廣大迴響，不僅男女主角們受到觀眾喜愛，作者Yaongyi驚人美貌曝光也圈粉無數；Yaongyi的天使臉蛋和魔鬼身材成為話題外，她的身家背景也遭起底，像是她其實已經生過小孩當人母，因此不免傳出她的外表都是靠後天加工。

Yaongyi不科學身材，讓她常常被懷疑整形。(圖/ 摘自Yaongyi IG)

Yaongyi不科學身材，讓她常常被懷疑整形。(圖/ 摘自Yaongyi IG)

昔日Yaongyi被懷疑整形時，她就曾氣得PO出X光片證明，近期她展示好身材時，依舊有一些酸民質疑她整形抽脂；日前Yaongyi氣得在IG屢發照片和影片反擊，像是她拿軟尺量腰圍，讓大家知道她的小蠻腰只有22吋外，還放上只穿比基尼的影片，強調腰部位置沒有任何疤痕，表示天生就是腰細，從沒做過抽脂手術。

Yaongyi有外貌又有才華，意外讓她多次陷入整形疑雲，但許多粉絲依然力挺女神，「這外貌根本開外掛，被懷疑不意外」、「Yaongyi不要傷心，妳美美的就好不要理他們」、「可能她們沒有像妳一樣漂亮，才會找麻煩」。