塑化價量高檔攀揚，台塑四寶5月營收展現年增78~106.1％活絡力道。其中，台塑化 (6505)5月營收529.27億元，月增13.7％，年成長106.1％，勇奪單月最佳表現。台塑 (1301)挾PVC、EVA、AN等市況穩健支撐，5月營收243.48億元，創歷史同期新高，與4月相當，年成長80.95％。

南亞(1303)、台化（1326）雖因EG、PTA等報價趨緩拖累，5月營收比4月小幅縮減，但仍交出年增7成亮眼表現。南亞5月營收344.8億元，月減1.2％，年成長77.59％；台化5月營收321.36億元，月減2.76％，年增78.42％。

台塑5月各產品價格比去年同期上漲，幅度介於32~171％。其中，EVA因4月設備檢修，產量減少，5月生產正常，加上中國大陸太陽能封裝膜需求強勁，5月EVA銷售量比4月增加0.6萬噸。

南亞5月產品營收佔比以電子材料產品44％最高、化工產品占27.7％、聚酯產品14.7％、塑膠產品12.3％。

南亞表示，5月各項產品營運維持良好，營收較4月減少，係因環氧樹脂客戶調節採購進度，減少本月購買量及EG售價略為下跌所致；銅箔基板、聚酯產品營收則為增加；其他產品大多持平。

台塑化5月原油平均煉製量382千桶/日，比4月平均煉製量344千桶/日增加38千桶/日，產品平均售價75.7美元/桶，比4月增加3.2美元/桶。另，烯烴廠5月平均產能利用率101％(乙烯月產量27.5萬噸，31天)，比4月之93％增加，全產品平均售價比4月增加21美元/噸。

(工商 )