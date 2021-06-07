根據韓國發展研究所（KDI）7日最新研究報告，因為出口仍然強勁，加上民間消費漸漸回歸，因此韓國景氣可說已在溫和復甦正軌上。

KDI，這家研究總體經濟為主的韓國國家級智庫指出，隨著全球經濟已見成長，韓國出口與公共設施投資正在增加，消費不振劣勢也慢慢改善。

由於全球對韓國晶片需求還是很強勁，經濟成長貢獻度約有半數的出口，5月份年增率為45.6%，已是連續第7個月都是增加的。

由於比較基期所致，韓國4月工業生產降幅一度創下11個月以來最大。但由於氣候回暖與社交禁令放寬下，消費者支出也出現反彈，服務業生產與零售銷售增幅擴大。

衡量消費支出的零售銷售數字，在4月份已連續第二個月成長，主要歸功於服飾、化妝品與電子產品熱賣。

同時，韓國央行數據顯示，景氣復甦下，韓國5月消費者信心已升至近三年來最高位置。

KDI也補充，儘管經濟數據有所改善，但汽車晶片與原物料供應量不足，可能對未來經濟成長形成潛在風險。

這份報告也指出，包括原油在內原物料價格正在上漲，通膨壓力也因此漸增。韓國5月份就是因為農產品與石油產品價格上升，消費者物價指數年增率達2.6%，為9年多以來最大。

在新冠疫情衝擊下，2020年韓國未感受有通膨壓力，由於目前景氣復甦以及比較基期低，目前通貨膨漲也愈來愈有感。

(時報資訊)