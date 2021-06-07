重慶考生在考前溫習。（中新社）

大陸考生家長穿上寫有「穩」字的紅色衣服。（東網）

大陸7日展開一連兩日高考（大學入學考試），全大陸共有1,078萬人考生，7日考試科目為語文和數學，8日則為文理科綜合和外語。疫情下，考生必須帶著口罩應試，有考生出奇招，配戴「金榜題名」的口罩，廣州更有一群家長，齊穿紅色旗袍送孩子進考場，寓意「旗開得勝」希望考生沾上喜氣。

大陸各地為應對新冠疫情紛紛加強考場防疫措施，包括前線考務人員都要接種疫苗，考試期間須落實入場體溫排查及考場消毒通風等防疫措施。

近日出現本土疫情的廣州，當地教育局要求高風險地區和封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所和考場，禁止離開高風險地區或封閉管理區域。

北京今年有逾5萬名考生應考，北京市政府要求一線考務人員須全部接種新冠疫苗，全體工作人員須持有7日內核酸檢測無感染證明，考生應考前14日要進行健康監測。

大陸社會各界為考生送考的場景也成為一道風景線，北京、廣州、湖南都出現有家長穿紅色旗袍，寓意「旗開得勝」，或穿著有「穩」字的紅衣服，也有家長手持向日葵送考，祝子女「一舉奪葵（魁）」；老師們亦穿上寫有「旗開得勝」字樣的紅色衫，舉起「為你加油」、「必勝」等字樣的舉牌，為學生們打氣；至於考生們，有人佩戴「金榜題名」的紅色口罩寓意好運。

(中時 )