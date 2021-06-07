企業屢傳群聚感染，新北市長侯友宜7日宣布推動「安心企業快篩計畫」協助100人以上的企業購買快篩世紀並安排後端採檢與醫療機構，讓員工安心、企業也安心。
侯友宜說，新北市百人以上企業有1073家，希望透過這個計畫，讓企業與市府密切配合，市府透過建構快篩計畫平台協助業者購買快篩試劑，並安排後續醫療照顧。
侯友宜說，染疫比例中職場達16.4％比例很高，也希望企業在內部要加強防疫管制，包括員工餐廳要以個人用餐空間為主，關閉不必要公共空間，未落實可裁罰1萬5000元，提醒企業配合。
(中時 )
企業屢傳群聚感染，新北市長侯友宜7日宣布推動「安心企業快篩計畫」協助100人以上的企業購買快篩世紀並安排後端採檢與醫療機構，讓員工安心、企業也安心。
侯友宜說，新北市百人以上企業有1073家，希望透過這個計畫，讓企業與市府密切配合，市府透過建構快篩計畫平台協助業者購買快篩試劑，並安排後續醫療照顧。
侯友宜說，染疫比例中職場達16.4％比例很高，也希望企業在內部要加強防疫管制，包括員工餐廳要以個人用餐空間為主，關閉不必要公共空間，未落實可裁罰1萬5000元，提醒企業配合。
(中時 )
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