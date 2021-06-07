葡萄王(1707)三大事業體5月營收皆呈雙位數成長，推動5月營收9.2億元，月增20.69%、年增18.49%；前5月營收36.6億元，年增5.68%。

台灣葡萄王5月營收年增58%，前5月營收年增46%。今年是葡萄王代工元年，5月代工業績交出年成長率3位數好成績；年增281.67%，前5月年增118.82%。自有品牌5月份，雖下半月受疫情影響，但仍維持22%年成長率。全通路延續母親節檔期保健食品銷售，加上新品鹿胎盤馥活膠囊上架，實體通路市場較去年同期增加，貢獻整體營收。因應疫情居家銷售需求，各通路配合線上訂貨APP結合外送平台，提供消費者多元且即時服務。

上海葡萄王5月營收月增8.07%、年增20.66%，前5月年增25.17%。目前接單穩定，訂單陸續回籠能見度維持90天，預估6月份業績仍能維持年成長正向趨勢。5月份剛結束的上海展會(美博會)，已有多家新客戶預計下單；緊接著6/23-6/25在上海有一場大規模的保健食品展，上海葡萄王將持續招攬新客戶，延續營收成長能量。

葡眾5月營收7.3億元，寫下單月營收同期最佳，月增21.85%、年增15%。受本土疫情爆發且疫苗尚未普及化影響，大眾對自我防疫意識提升，帶動益生菌及提升免疫力相關商品產品訂單增加。

(時報資訊)