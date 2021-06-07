中央流行疫情指揮中心7日宣布，全國三級警戒延長至6月28日，各級學校配合停止上課延長至暑假。對此，台中市政府教育局長楊振昇指出，台中市高中職以下學校期末考取消紙筆測驗，採彈性多元方式處理、從寬認定為原則；學期成績授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；畢業典禮均採線上視訊方式舉辦。

台中市政府7日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，楊振昇說明，台中市公私立高中職以下學校期末考部分，已建議學校取消紙筆測驗，以繳交作業、口頭報告、作品製作、錄音等多元方式實施，採從寬認定為原則；學期成績則授權學校彈性調整定期評量與平時評量的配分比例；高中學期成績部分，因與大學入學相關，成績由學校依教育部規定採公平、多元、彈性原則處理。

另針對會考成績單、畢業證書及獎品等，將由各校寄發給學生；畢業生離校手續，則請學校分批辦理，減少群聚，落實防疫措施。

楊振昇進一步說明，建議學校依學生學習情形，彈性多元規劃學生暑假作業。有關高國中暑期輔導課程，市府建議不予辦理，或改採線上視訊方式進行。高中重補修課程部分，改以線上視訊方式辦理；暑期育樂營隊方面，由於目前疫情尚未緩解，建議暫停辦理。

(中時 )