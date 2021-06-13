港府先前批准輝瑞疫苗接種年齡由16歲降至12歲，香港政務司司長張建宗今（13日）表示，推動「全城起動、快打疫苗」運動是全社會的頭等大事，也是政府當務之急，並稱，香港目前穩定的疫情實在得來不易，接種疫苗是香港走出疫情困局的最佳方法。

張指出，12至15歲的青少年可以透過網站預約系統，預約在明天（14日）或之後到香港24間提供輝瑞疫苗的社區疫苗接種中心接種。為方便師生及家長，政府也為他們提供特別接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務，以及為有一定接種人數和合適場地的學校提供外展接種服務。

不過，香港立法會議員田北辰則認為，市民對打針猶豫，主因是擔心出現副作用或敏感等，亦不知是否適合打針或應接種何款新冠疫苗，對於商界推出抽獎和送禮，以吸引市民接種疫苗的方式，他認為是誘因不足，故建議政府應設立熱線，方便市民預約普通科門診諮詢，尋求醫生意見。