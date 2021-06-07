高雄市農業局推出古早味香蕉粽，歡迎民眾上網選購。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

端午節將至，南部粽對決北部粽的戲碼將再登場。今年高雄市政府農業局與旗山農會特別推出融合在地特色的「古早味香蕉粽」，要突破民眾的想像，顛覆大家的味蕾。

早期，旗山當地居民習慣將香蕉融入料理，像流傳已久的古早味香蕉湯，以及炸香蕉、豆花佐香蕉泥、內餡包香蕉的金蕉包等。日前，旗山農會總幹事石檻彰突發奇想，大膽嘗試將香蕉變成肉粽的餡料，研發出「古早味香蕉粽」。

對於這種鹹中帶甜的滋味，石檻彰表示，其實台灣早期，水煮青香蕉常拿來當成主食，而煮過後的香蕉吃起來就像菱角，還有一點淡淡的芋頭香味，如今加入肉粽當中，與其他配料完美搭配。他推薦民眾一定要嘗試看看，另外還有干貝紹興五穀粽可供選擇。

高雄市農業局長張清榮表示，除了旗山農會推出的古早味香蕉粽外，高雄市香蕉特色加工品還有香蕉果乾、香蕉脆片，另外，還有大人及小孩都愛的香蕉米乖乖，非常適合宅在家防疫的民眾購買。

高雄市香蕉種植面積約2186公頃，其中，又以旗山地區最為聞名。旗山產出的香蕉飽滿，香氣特別濃郁，果實飽滿且食用口感佳，向來是高雄外銷日本高端市場的主力。

近年來，旗山農會努力輔導農產品加工，推出多項香蕉加工系商品，包括香蕉蛋捲、香蕉脆片、香蕉蛋糕、香蕉乾等都一推出就造成搶購熱潮。

(中時 )