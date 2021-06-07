全訊（5222）今（7）日送件申請股票上市，為今（110）年度第5家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。 證交所表示，全訊公司負責人為張全生，公司實收資本額為6.03億元，主要產品包括固態功率放大器及模組以及微波次系統產品，去（109）年度稅前純益1.97億元，每股稅後盈餘（EPS）4.42元。

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