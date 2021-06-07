土耳其陸軍有300多輛德國的豹2A4戰車( Leopard 2A4 )，已問世超過30年，需要升級改進。土耳其採用自己的升級方案，土耳其國防公司Aselsan批量生產生級套件，一方面是對自己的國防工業有信心，另一個原因可能是德國拒絕了土耳其的升級要求。

防衛世界(Defense World)報導，土耳其國防工業局（SSB）的負責人伊斯梅爾·德米爾（Ismail Demir）在推特說：「我們在伊斯坦堡的工業中心，已開始批量生產自製的裝甲模組塊，這些新裝甲可以安裝到現有的豹2A4戰車上。」

「我們以電腦計算威脅分析，為戰車砲塔和車體都開發了不同配置的裝甲包，可使戰車達到最有效的彈道保護。」

報導稱，升級後的土耳其豹2A4，會被稱為豹2A4NG，也就是下一代(Next Generation)的意思。

Türkiye'nin çelik yumrukları daha güçlü - Leopard 2A4 tankı - ROKETSAN - Türk Savunma Sanayi

聯邦德國在1983年推出的豹2戰車，被公認為北約綜合性能最優異的第3代主力戰車，而豹2A4 是在1985年推出的全面升級版，添加了自動滅火和爆炸抑制系統、能夠處理新彈藥類型的全數位化火控系統，和加裝鈦/鎢裝甲的改進型砲塔，主砲也升級為萊茵金屬公司開發的 120 公釐滑膛砲。A4型也是銷售量最佳的一型，產量超過1500輛。

土耳其在1988年向德國購買豹2戰時，有過一項協定，那就是豹2戰車只用於防衛北約的威脅，不得用於內部平叛或是攻打其他國家。不過土耳其在2016年起顯然違約，派出豹2戰車進入敘利亞打擊庫德人，因此德國表示不會再提供土耳其相應的豹2戰車升級工作。

之後，土耳其就著手進行自己的升級研發案，比如「阿勒泰」自製戰車(Altay Tank)研發案計畫。阿勒泰戰車是以豹2戰車的底盤，加裝自製的砲塔與韓國現代公司的120公釐主砲，與自製的12.7公釐重機槍等。

(中時新聞網)