西武獅隊台灣好手吳念庭連2日當英雄，13日與中日龍隊3連戰最終戰，他在第8局把握住得點圈有人時一棒敲出致勝安打，助隊以4比3勝出，連8場安打、連3場單場雙安，也讓他再度站上英雄訪問舞台。

賽前吳念庭距離生涯百轟只差最後一步，此役他再度扛起第4棒重責，他先在第2打席敲出右外野安打完成生涯里程碑，成為台將第5人。

8局下雙方3比3，西武岸潤一郎敲安、栗山巧獲得保送，之後中日選擇換上左投福敬登面對吳念庭，不過吳念庭不畏懼左投，反展現他「得點圈之鬼」的封號，敲出致勝右外野安打，9局上再交給平良海馬關門，終場西武就以1分險勝。

吳念庭此役4支2，貢獻1打點、1得分，打擊率升至2成95，得點圈41打數敲出21支安打，打擊率5成12，好表現也讓他連2日登上英雄訪問。

被問到在對方換投時，自己在準備上場打擊時有何想法？吳念庭表示，就是想著絕對要幫助跑者跑回來的心情，自己並沒有設定球種，只要碰到比較甜的球就積極出棒，「能打到真的太好了！」

對於連2天扛4番都繳出亮眼成績單，吳念庭認為自己心態跟昨天一樣，就是第4位上場的打者，沒有什麼能比為球隊貢獻更開心的事了，他也說道，旅日6年自己慢慢能夠穩定出賽，也越來越有自信，想要為球隊貢獻的心也日益增大。