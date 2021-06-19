天使隊大谷翔平19日在IG宣布參加今年的全壘打大賽，將於明星賽正賽前一天7月13日在丹佛的庫爾斯球場(Coors Field)舉行。大谷原先是2016年日職全壘打大賽冠軍（亦是明星賽MVP），迫不及待讓美國人見識一下他的力量，他將是史上首位參加美職全壘打大賽的日本球員。天使官推也發文預告，Showtime就要來了！

We've said it before & we'll say it again: he does it all.



Shohei Ohtani will participate in the Home Run Derby!

大谷翔平がホームラン・ダービーに出場！ — Los Angeles Angels (@Angels) June 18 2021

大谷翔平本季目前19轟，在美聯僅次於藍鳥隊小葛瑞洛(VladimirGuerrero Jr.)的22轟，長打率0.615也是在美聯僅次於小葛瑞洛，表示他每次都把球打得很遠。大谷今年最強的一轟擊球初速117英里（時速188.3公里）高居大聯盟第5，也曾經在日本把球轟到東京巨蛋的屋頂。

天使總教練麥登(Joe Maddon)私心希望大谷多休息，但他也不能反對大谷參加這類比賽，他先前表示：「我沒有那麼反對，我只是不喜歡這樣沒完沒了，這可能讓人精疲力盡。不過我一定會當面跟他談，看看他的身體狀況，我覺得不應該去限制他做想做的事。」

大谷翔平是第一個宣布參賽的球員，他其實早就想打了，只是前幾年沒有獲得大聯盟的邀請（受邀者才能參賽）。今年衛冕者是大都會隊阿隆索(Pete Alonso)，他確定會受邀出賽，小葛瑞洛、太空人隊阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)幾位猛將確定也參加。

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)表示興趣缺缺，「除非明星賽能回到紐約舉行。」他是2017年冠軍，但他在比賽中造成肩膀舊傷惡化。